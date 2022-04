Calciomercato Juventus, incontro segreto a Marrakech: svolta per la firma

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo è stato fotografato in Marocco insieme al procuratore del giocatore.

A gennaio la sua avventura in Catalogna sembrava ai titoli di coda. Dopo mesi di interminabili trattative per il rinnovo del contratto si era arrivati alla rottura definitiva. E il direttore sportivo blaugrana, Mateu Alemany, era stato chiaro davanti ai microfoni dei giornalisti. “È fuori dal progetto e andrà via a fine mese”, aveva tuonato dopo l’ennesimo screzio con il suo procuratore.

Per Ousmane Dembelé insomma le ore erano contate, con la società che gli intimava di trovarsi al più presto una nuova squadra. Perché non aveva assolutamente intenzione di lasciare andare via a zero un giocatore che neanche cinque stagioni prima era stato pagato oltre cento milioni di euro, per quello che rimane ad oggi uno degli affari più esosi della storia del Barcellona. A distanza di qualche mese, invece, tutto è praticamente cambiato. L’esterno francese, accostato in più occasioni anche alla Juventus, potrebbe continuare ad incantare il Camp Nou con le sua sgroppate e le sue giocate.

Calciomercato Juventus, Barça-Dembelé: rinnovo vicino

Già, perché l’allenatore Xavi sembra aver trovato la soluzione per valorizzare un calciatore dal talento sconfinato, ma che in blaugrana non era mai riuscito ad esprimersi al meglio. Vuoi per gli infortuni, vuoi per i difficili rapporti con alcuni allenatori che si sono avvicendati sulla panchina di uno dei due club più titolati di Spagna. Dembelé ha ripagato la fiducia del suo tecnico – che aveva avuto parole al miele a proposito di lui sin da quando è tornato al Barça – e in campo sta facendo benissimo. Diventando un valore aggiunto per i catalani.

💣 LA FOTO de @jijantesfc Mateu Alemany esta mediodía en Marrakech para la reunión con Moussa por la renovación de Ousmane Dembelé. Esto va de verdad #mercato pic.twitter.com/7E8ut7u6qi — Gerard Romero (@gerardromero) April 4, 2022

Ora che la situazione si è normalizzata, Dembelé potrebbe addirittura apporre la fatidica firma sul rinnovo del contratto, lasciando a bocca asciutta le sue pretendenti. Come riporta su Twitter Gerard Romero, il ds Alemany è stato “beccato” a Marrakech, in Marocco, mentre partecipava ad un incontro con l’agente del francese, Moussa.