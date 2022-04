Calciomercato Juventus, avventura ai titoli di coda | Chelsea e Psg all’attacco

Calciomercato Juventus, un tormentone che va avanti. L’avventura è ai titoli di coda e adesso si aggiungono anche gli inglesi

Calciomercato Juventus, la situazione di Dembele al Barcellona è – ormai – conclusa. L’esterno francese è ad un passo dall’addio. La sua attuale situazione in maglia blaugrana non riesce a sbloccarsi, tanto che da ’90min’ si parla di due squadre favorite per la lotta al francese.

Come dicevamo poc’anzi, il contratto del francese non si sblocca e l’eventuale prolungamento non ha ancora un accordo con la dirigenza blaugrana. Ora il rischio di perderlo a zero è reale, visto che il giocatore andrà in scadenza proprio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Chelsea e Psg su Dembele | Duello europeo

Stando infatti al portale ’90min’ proprio il Chelsea e il Psg sarebbero le favorite nella corsa all’esterno francese. Giocatore che preso a zero darebbe un grosso contributo offensivo ad entrambe le società. Il Psg è anche alle prese con la possibile partenza di Mbappe, in caso, infatti, di addio della stella francese ripiegherebbe su un altro giocatore proprio nato e cresciuto (calcisticamente) in Francia.

Contratto in scadenza nel 2021, adesso il futuro di Dembele sembra sempre più vicino all’addio e in un altro campionato. Il blaugrana rischiano di salutarlo a zero e ciò rappresenterebbe un vantaggio per le rivali che potrebbero quindi accontentare le pretese economiche del giocatore.