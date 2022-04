Calciomercato Juventus, ribaltone Rabiot | Contratto sul tavolo

Calciomercato Juventus, il centrocampista transalpino è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro l’Inter.

La prestazione sontuosa sfoderata ieri sera nel posticipo domenicale contro l’Inter potrebbe essere stata decisiva. Tanto da determinare un inaspettato cambio di rotta – oltre che di atteggiamento – da parte della società bianconera.

Non potrebbero sembrare più lontani di così, i tempi in cui Adrien Rabiot veniva apostrofato come un giocatore deludente e poco decisivo in partita. Ieri è stato brillante e questo potrebbe aver indotto Massimiliano Allegri e il club, come riferisce calciomercato.it, a tornare sui loro passi. A lavorare ad un progetto che possa includere questa versione, decisamente più convincente, del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero cambiare idea sul francese

Ha convinto anche i tifosi, ed è per questo motivo che Rabiot potrebbe non essere più sul mercato. Molto probabilmente continuerà a vestire la maglia bianconera, con buona pace delle società che si erano dette interessate a lui. Il Barcellona in primis, ma non solo.

Il suo contratto potrebbe essere rinnovato molto presto. Qualora il francese dovesse confermare questo trend ultra-positivo, giocando come ha fatto nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, difficilmente Allegri lo lascerà andar via. Anche perché il tecnico livornese, è cosa nota, ha sempre avuto un debole per i giocatori come lui.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, Rabiot resterà alla Juventus ben oltre il 30 giugno 2023, che al momento è la deadline che campeggia nel suo contratto bianconero.