Quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus? I trasferimenti sono chiusi ma è scontato dire che la dirigenza sta già guardando al futuro.

Allegri e i suoi ragazzi devono dare il massimo nelle partite rimanenti di questa stagione, con la speranza di riuscire ad ottenere un piazzamento importante in serie A e magari arricchire la bacheca con la Coppa Italia. Dall’altro lato c’è una dirigenza che senz’altro si è già messa all’opera per cercare di portare volti nuovi nell’organico juventino a partire dalla prossima estate.

Il tecnico livornese attende rinforzi praticamente in tutti i reparti, partendo ovviamente dall’attacco dove ci sarà da trovare l’erede del partente Paulo Dybala. Da settimane ormai circolano tanti nomi come possibili innesti, ma chi potrebbe davvero arrivare? Il numero di acquisti dipenderà inevitabilmente anche dall’esito delle trattative di rinnovo dei quattro giocatori in scadenza, ovvero Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado.

Calciomercato Juventus, per Bernardeschi rinnovo sempre più in salita

C’è soprattutto una trattativa di rinnovo che si preannuncia essere in salita ed è quella che riguarda proprio Federico Bernardeschi, ieri sera subentrato nel finale di gara contro l’Inter. Come ha spiegato il giornalista Mirko Nicolino su Twitter “più giorni passano più si allontana dalla Juventus”. Le due parti infatti sembrano essere abbastanza distanti sul contratto e dunque non è da escludere che l’ex Fiorentina possa lasciare Torino alla fine della stagione.

Più giorni passano, più #Bernardeschi si allontana dalla #Juventus ⌛️ — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 3, 2022

Il mercato di certo non gli manca e la possibilità di essere ingaggiato a parametro zero potrebbe ingolosire altri corteggiatori. Tra le squadre maggiormente interessate al jolly offensivo c’è il Milan.