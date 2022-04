Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista della Lazio, che si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa.

I grandi club, e non solo quelli italiani, ormai stravedono per lui. Era impossibile d’altronde ignorare le gesta di cui si sta rendendo protagonista in questa stagione.

Sergej Milinkovic-Savic sta giocando il suo miglior calcio da quando è arrivato in Italia ed era inevitabile che ad un certo punto tutti iniziassero a fargli la corte. I numeri relativi alle prestazioni del centrocampista fotografano alla perfezione il suo talento. Il serbo ha segnato nove reti in Serie A, l’ultima delle quali proprio nella gara di sabato scorso contro il Sassuolo. Ha poi servito altrettanti assist ai suoi compagni, contribuendo a gonfiare il numero di gol messi a segno dalla sua squadra: la Lazio, ad oggi, ne ha firmati sessanta.

Calciomercato Juventus, secondo i bookmaker i bianconeri sono in pole per il serbo

Non è un caso, perciò, che la società bianconera abbia messo gli occhi su di lui. Né che i bookmaker si siano scatenati ad azzardare ipotesi circa il futuro di Milinkovic-Savic. Ma quali sono, di preciso, gli scenari prospettati dagli analisti? Il serbo in bianconero, secondo gli esperti Sisal, si gioca a 4. In lizza per acciuffare il campione della Lazio c’è però anche l’Inter: il suo trasferimento nella città meneghina è quotato, oggi, a 9. La Juventus resta però in pole, non fosse altro perché il “Sergente” sembra possedere tutte le qualità che il club va cercando da tempo: un centrocampista che possa rendere anche in zona gol.

I bookmaker ritengono improbabile, invece, che il centrocampista biancoceleste possa approdare al Tottenham di Antonio Conte, in Inghilterra. Il suo passaggio agli Spurs viene quotati infatti molto di più rispetto a quello alla Juventus: 25 a fronte di 4.