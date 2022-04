Juventus, Dybala e il post social che infiamma i tifosi. La Joya nonostante l’addio sicuro si dimostra ancora dentro il progetto bianconero

Tre parole. Quelle che dimostrano la juventinità. Quelle che sono parte integrante del progetto bianconero. Fino alla fine. E sono queste che scrive Paulo Dybala su Instagram, piazzando una foto in maglia bianconera che ancora scalda il cuore dei tifosi della Vecchia Signora.

La serata di ieri è stata quella che è stata: una sconfitta che ha tolto di mezzo la Juventus dalla corsa allo scudetto. Una sconfitta immeritata nella serata dove la squadra forse si è espressa al meglio in questa stagione. Ma le decisioni arbitrali hanno fatto la differenza. E alla fine si è chiusa con una sconfitta che lascia decisamente l’amaro in bocca. Ma è dalla prestazione di ieri che si deve ripartire, una squadra coraggiosa che meritava una vittoria e che invece è tornata a casa senza nemmeno un punto.

Juventus, il post che infiamma i tifosi

Dybala ha fatto il suo, anche se non ha inciso. Ci ha provato fondamentalmente dalla distanza e nient’altro. Ma ci ha messo l’anima, come i suoi compagni in campo, cercando in tutti i modi di ribaltare una situazione che si è complicata alla fine del primo tempo con un rigore e con tutto quello che è successo dopo. Ma ha dimostrato di sentirsi juventino dentro, nonostante il prossimo 30 giugno prenderà tutti gli effetti personali e lascerà per sempre la Continassa. Ovviamente non si può tornare indietro e non ci sono i margini di un possibile ripensamento. La Juve e Dybala prenderanno una strada diversa, purtroppo.

Ma dopo il post sui social quella che è la certezza è il fatto che Dybala fino alla fine della stagione continuerà a sentirsi bianconero. E Allegri ci potrà contare da qui a “fino alla fine”.