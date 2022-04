Juventus-Inter, rigore Calhanoglu: il dettaglio che inchioda l’arbitro

Juventus-Inter, il rigore di Calhanoglu. Oggi è emerso un nuovo dettaglio social davvero inconfondibile che riscrive tutto.

Juventus-Inter, ieri sera nel derby d’Italia ci sono stati più episodi a sfavore dei bianconeri che rianalizzati con la moviola hanno emerso diversi errori dell’arbitro. Un nuovo dettaglio è anche apparso, con tanto di video, sui social: riguarda il rigore assegnato da Calhanoglu, che prima sbagliato e poi fatto ritirare.

L’aveva presa Danilo, subisce fallo da Calhanoglu, rigore da ribattere pic.twitter.com/P1D24uM0jo — Andrea 🇷🇸 (@Bresingar_) April 3, 2022

Come si può vedere in questo replay, Danilo sembra subire lui stesso il fallo dal giocatore dell’Inter.

Juventus-Inter, il replay lo conferma | Colpisce Danilo

Come possiamo denotare proprio sullo stesso social Twitter molti tifosi si sono indignati per questa nuova concessione del secondo rigore, anche perché, come scrivono alcuni supporter, il fallo sembra in attacco e non fatto dai bianconeri. Di conseguenza un episodio molto dubbio che ha fatto doppiamente discutere per la riassegnazione del calcio di rigore.

La Juventus ieri sera ha disputato un ottima partita sul campo, dominando in lungo e in largo l’avversaria, ma nonostante ciò ha comunque perso una partita con diversi episodi a sfavore. Adesso il campionato deve finire con il grande e unico obiettivo di consolidare la qualificazione in Champions League e sperando, anche, di arrivare fino in fondo alla conquista della Coppa Italia.