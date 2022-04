Juventus sconfitta dall’Inter, gode anche Infantino | Frecciata a sorpresa

Juventus sconfitta dall’Inter, e gode anche Gianni Infantino. Ecco la frecciata a sorpresa direttamente dal numero 1 del calcio Mondiale

Incredibile ma vero. Eppure è così. Anche Gianni Infantino lancia una frecciata alla Juventus dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter. Che ha lasciato polemiche e che farà parlare ancora per molto di tempo. Insomma, nessuno se lo aspettava, ed invece è tutto reale. Il presidente della Fifa oggi era a Firenze per degli eventi organizzati dalla società toscana in onore dei 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi. E allora quale occasione migliore per fare il “tifoso”?

“Ieri la Fiorentina ha vinto, ha perso la Juve e dunque va tutto bene. Ha vinto anche l’Inter e sono contento anch’io. E’ la giornata ideale per essere a Firenze”. Parole e musica del presidente della Fifa. Parole e musica di Gianni Infantino che, ovviamente, tutto potranno fare meno che piacere ai tifosi della Juventus.

Juventus, la presa di posizione di Infantino

Non si capisce onestamente perché il massimo esponente del calcio mondiale possa parlare in questo modo ad un evento così importante. E invece è stato così. I giornalisti ovviamente hanno sorriso di quanto detto e la sensazione è che molti nemmeno credevano a quello che hanno sentito. Insomma, anche per Infantino la giornata di oggi è assai importante. Soprattutto perché ha perso la Juventus. Cosa che non capita molto spesso a dire il vero, quindi è da segnare sul calendario.