Post Juve-Inter di fuoco: urla di Allegri, volano gli stracci nello spogliatoio

Post Juve-Inter di fuoco: le urla di Allegri hanno fatto il pari a quelle di gioia dei nerazzurri. Ecco quello che è successo alla fine

Un post partita di fuoco. Uno di quelli che si poteva immaginare visto per come sono andate le cose. Il lancio della giacca, la tensione che saliva minuto dopo minuto, la rabbia e la frustrazione per non essere riusciti a rientrare in gara. C’è stato di tutto nella serata di ieri della Juventus. E anche in quella di Massimiliano Allegri.

Partiamo da un fatto: la Juventus non ha perso ieri lo scudetto ma ieri ha perso quelle residue speranze di poterci rientrare in quella lotta. La sconfitta brucia soprattutto perché davvero immeritata forse contro l’Inter peggiore della stagione. E i bianconeri hanno fatto capire di essere comunque una squadra in crescita che sicuramente l’anno prossimo tornerà a lottare per il tricolore. Adesso però c’è da rimanere attaccati al quarto posto e alla Coppa Italia, da prendersi a tutti i costi.

Post Juve-Inter, le parole di Allegri

Così come riportato da calciomercato.com, quando ormai lo stadio si era svuotato, dalla pancia dell’Allianz Stadium sono rimbombate in maniera decisamente imponenti le parole dell’allenatore bianconero: “Non ha toccato una palla” sembra essersi sentito. Più varie ed eventuali che non vengono tirare fuori. Insomma, un Allegri che è stato una furia e che non ha accettato in nessun modo il risultato del campo. Per quello che si è visto, inoltre, ampiamente immeritato.

Alta tensione, nottata probabilmente insonne perché scaricare l’adrenalina di una serata del genere non è facile, e certezza che ormai l’obiettivo deve essere solamente il quarto posto. E almeno prenderselo prima di come successo lo scorso anno e grazie ad un risultato di un’altra squadra. E poi ricaricare le pile, fare le scelte giuste sul mercato, e tornare a vincere. Non rimane più nulla.