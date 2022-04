Calciomercato Juventus, Allegri lo fa fuori: ennesima bocciatura e addio in estate

Calciomercato Juventus, in estate potrebbe essere uno dei partenti: non ha convinto appieno l’allenatore bianconero.

Il suo nome, sabato scorso, non figurava sulla lista stilata da Massimiliano Allegri. Colpa del cartellino giallo rimediato nella gara precedente con la Salernitana. Un’ammonizione che non gli ha permesso di essere a disposizione del tecnico nel big match con l’Inter.

In realtà le possibilità di vederlo in campo sarebbero state ben poche. Anche se non fosse stato squalificato. Ora che è tornato Alex Sandro, infatti, l’ex romanista è finito nuovamente dietro nelle gerarchie. Stiamo parlando ovviamente di Luca Pellegrini, arrivato a Torino ormai tre stagioni fa all’interno dello scambio con Leonardo Spinazzola. Un’operazione che a suo tempo non aveva convinto la maggior parte dei tifosi bianconeri. E il canterano giallorosso, purtroppo, non ha fatto niente per smentire gli scettici. Una discreta stagione con la maglia del Cagliari, un altro prestito a Genova ma con poche presenze collezionate. Poi la grande occasione di restare in bianconero e convincere la Signora a puntare su di lui.

Calciomercato Juventus, “su Pellegrini ci sono forti dubbi”

Quest’anno Pellegrini le se chance le ha avute eccome, complice l’annata disastrosa dell’esterno difensivo brasiliano. Prestazioni tutto sommato positive, ma non ha mai dato la sensazione di poter essere “da Juventus”, di poter diventare il titolare della fascia sinistra anche nel nuovo progetto. Non a caso circolano voci di una sua cessione a fine stagione. Voci confermate anche dal giornalista Luca Momblano, durante la diretta di Juventibus: “Pellegrini quasi sicuramente lo daranno via – ha svelato l’esperto di calciomercato – Non ha convinto la dirigenza: sui di lui permangono ci sono forti dubbi”.