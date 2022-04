Calciomercato Juventus, 7 milioni annui: il dietrofront che fa godere Allegri

Calciomercato Juventus, la richiesta di 7 milioni di euro all’anno ha spaventato il club: il dietrofront dà il via libera all’operazione bianconera

Un primo tentativo d’assalto, Cherubini, lo ha messo in pratica nelle scorse settimane. Il fatto che si liberi a parametro zero spinge senza dubbio la Juventus a pensarci seriamente al difensore, anche perché in tutto questo ci potrebbe essere un addio anticipato di Chiellini che, non avendo la possibilità di giocare il Mondiale, potrebbe decidere di ritirarsi con un anno di anticipo.

E poi c’è sempre aperta un’altra questione: quella che è sotto gli occhi di tutti. Vale a dire che dietro De Ligt c’è poco da stare sereni in difesa. Ok, c’è Bonucci, ma è un altro che si avvia verso la fine della propria carriera e che non garantisce purtroppo delle prestazioni di alto livello. Insomma, un innesto di quelli importanti serve eccome e tutto porta a Rudiger, il difensore tedesco del Chelsea che non continuerà a giocare nei Blues e che sta cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona si tira indietro

In tutto questo, non c’è solamente la Juventus sulle tracce del calciatore. Ma anche il Psg, ovviamente, e prima ancora c’era il Barcellona che, però, adesso ha fatto un passo indietro sulla questione. Secondo quanto riportato da sport.es infatti i catalani, dopo aver ascoltato le richieste di Rudiger – ingaggio di 7 milioni di euro all’anno con un accordo assai duraturo nel tempo – avrebbero deciso di puntare forte sul rinnovo di Araujo, che dovrebbe firmare per i prossimi cinque anni. Un dietrofront che non fa altro che avvicinare Rudiger alla Juventus.

Quello del difensore tedesco sarebbe un vero e proprio colpaccio, uno di quelli che la Juventus potrebbe piazzare a zero e che soprattutto darebbe certezze a tutto il pacchetto arretrato. Inoltre Rudiger conosce già la Serie A e non avrebbe bisogno di nessun periodo d’ambientamento. Insomma, l’innesto ideale.