Calciomercato Juventus, epurazione totale: via in 6 | Allegri detta la linea

Calciomercato Juventus, epurazione per la prossima stagione. I bianconeri si preparano alla pseudo rivoluzione, chi parte e chi resta.

Calciomercato Juventus, epurazione totale per la prossima stagione. I bianconeri stanno pensando alla – pseudo – rivoluzione in rosa. Molti infatti degli attuali “titolari” potrebbero non esserci più la prossima stagione, iniziando dai giocatori in scadenza.

Un piano preciso per rilanciare in maniera definitiva i bianconeri. Da ‘La Gazzetta dello Sport’ si fa il piano sul futuro dei bianconeri. Tra le fila di Allegri sono in forse Arthur, De Sciglio (in scadenza), Bernardeschi (anche lui in scadenza), Kean e Luca Pellegrini.

Il primo che potrebbe salutare è l’esterno italiano Bernardeschi, anche lui in scadenza è più fuori che dentro in fase di accordi. C’è ancora grande distanza tra domanda e offerta. Mentre invece, Pellegrini e De Sciglio potrebbero essere ceduti, il secondo però andrà in scadenza e potrebbe non essere riscattato.

Per quanto concerne Kean, il ritorno dell’italiano non ha ancora convinto e quindi potrebbe essere ceduto, così come Arthur, giocatore che non è ancora riuscito – del tutto – ad entrare nell’immaginario bianconero. E c’è sempre il rebus Morata, Alvaro verrà riscattato? Insomma la Juventus si prepara alla rivoluzione totale e potrebbero quindi esserci acquisti importanti in ogni settore del campo, ma prima bisognerà fare il piano sui giocatori in uscita.