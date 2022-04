Calciomercato Juventus, si chiude il primo affare: 30 milioni subito

Calciomercato Juventus, nelle prossime settimane si potrebbe chiudere il primo affare della stagione: 30 milioni subito e addio

Lo scorso gennaio, nel momento cui lo svedese Kulusevski è passato al Tottenham, le malelingue che vedevano la società bianconera aiutata nell’opera di rivoluzione dall’ex dirigente Paratici, hanno detto di tutto per questa operazione. Soprattutto perché con la Juventus l’ex Parma mai si è espresso a livelli ottimali.

Adesso, a pochi mesi di distanza, le cose sono cambiate in maniera esagerata, tanto che Kulu nel 2022 è al momento quello che ha fornito più assist per i compagni in tutta la Premier League. E con queste prestazioni, inoltre, è diventato un perno fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte al Tottenham.

Calciomercato Juventus, Kulusevski via subito

L’affare si è chiuso a gennaio con un prestito secco senza nessun obbligo di riscatto alla fine della stagione. Ma le cose potrebbero cambiare in maniera assai veloce anche dopo le ultime prestazioni. Le indiscrezioni di todofichajes.net infatti sottolineano come Conte ormai abbia deciso di riscattare il giocatore alla fine della stagione, mettendo sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro che la Juventus dovrebbe accettare senza pensarci più di tanto. Anche perché darebbe quella disponibilità economica a Cherubini per cercare di piazzare quei colpi che sembrano assai più congeniali a quello che è il progetto di Massimiliano Allegri. Senza dimenticare che in tutto questo c’è da sostituire anche Dybala. Insomma, il primo affare per la prossima stagione sembra davvero essere in via di chiusura.

Ovviamente i colloqui saranno ancora fitti con la Juventus che cercherà di alzare il costo del cartellino, ma la sensazione è che alla fine, con le giuste condizioni, tutto andrà per il verso giusto, con un addio definitivo di Kulusevski all’Italia con destinazione sicura la Premier.