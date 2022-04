Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Sorpasso clamoroso

Il calciomercato della Juventus vede la squadra bianconera concentrata a trovare prima di tutto l’erede del partente Paulo Dybala.

Non ci sono dubbi su quella che sarà la priorità della dirigenza nei prossimi mesi, ovvero quella di riuscire a trovare l’erede del numero dieci, destinato a lasciare Torino. La Juventus ha infatti deciso di non sottoporre all’argentino alcuna proposta di rinnovo. E dunque Dybala a fine stagione sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Inutile sottolineare come la sua partenza andrà colmata con l’arrivo di un altro grande campione. Ma dove giocherà Dybala a partire dalla prossima stagione? Le ultimissime confermano come potrebbe anche continuare a giocare in serie A.

Calciomercato Juventus, Inter in pole position davanti al Psg per l’argentino

Cosi come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, c’è l’Inter ora in pole position per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante argentino. I nerazzurri hanno avuto un incontro positivo per Dybala e sono favoriti per ingaggiarlo a parametro zero insieme al Psg, che pure ha avuto una conference-call riguardo il numero dieci bianconero. Le due squadre hanno sorpassato l’Atletico Madrid, ma non si escludono nemmeno altre piste. Un altro intermediario sta infatti lavorando sulla Premier e non è detto che dall’Inghilterra qualche big possa farsi avanti per lui.

#Inter leading the race to sign Paulo #Dybala as a free agent in summer. Joya prefers Nerazzurri (positive meeting) and #PSG (only a conference-call) bids over #AtleticoMadrid. As anticipated an intermediary (F.Trimboli) is also working on #PremierLeague’s market. #transfers https://t.co/4RCB0eizu6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2022

Senz’altro i tifosi bianconeri, ormai rassegnati alla partenza dell’argentino (applaudito allo Stadium) sperano che la carriera della “Joya” non prosegua in Italia con la maglia di una squadra rivale.