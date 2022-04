Volano all’Inter: il doppio “tradimento” che manda la Juventus al tappeto

Calciomercato Juventus, Marotta sta lavorando a due operazioni davvero importanti per la prossima stagione, ecco quali.

Calciomercato Juventus, Marotta starebbe lavorando attivamente sul futuro. Due colpi molto importanti per rilanciare ancora i nerazzurri. E come scrive ‘Tuttosport’ l’operazione Dybala adesso non sembra più così lontana, così come un obiettivo difensivo dei bianconeri, Bremer del Torino.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, la situazione per Dybala sembra sempre più indirizzata alla permanenza in Italia, in Serie A. Stando alle ultime novità, infatti, il primo sponsor della Joya sarebbe proprio l’ex direttore sportivo bianconero, Giuseppe Marotta che proprio ai tempi lo portò in bianconero.

Calciomercato Juventus, Dybala + Bremer | L’Inter fa all-in

E anche Bremer sembra esserci avvicinato rispetto a qualche mese fa. Il difensore del Torino è un obiettivo della Juventus ma adesso l’Inter avrebbe mosso tutte le carte giuste per convincere Cairo a cederlo già dalla prossima stagione.

Per Dybala non sarebbe un problema, invece, nemmeno la convivenza con Lautaro Martinez, anzi, una virtù per l’allenatore Simone Inzaghi che dovrà cercare di far giocare insieme due giocatori dalle caratteristiche “simili”. Sempre se dovesse concretizzarsi la pista nerazzurra per la Joya. D’altronde l’Atletico di Simeone potrebbe muoversi ulteriormente per arrivare all’ormai ex numero 10 bianconero.