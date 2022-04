Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Pogba: “Lo vogliono subito”

Cosa succederà nel prossimo calciomercato estivo della Juventus? I tifosi si aspettano senz’altro l’arrivo di grandi campioni nella rosa bianconera.

Mister Allegri e la dirigenza sono d’accordo: per poter puntare a qualcosa di importante in Italia e in Europa c’è la necessità che l’organico della Juventus sia ritoccato. E ringiovanito, con l’arrivo di nuovi elementi che possano essere la colonna portante della squadra per i prossimi anni. Alcuni innesti saranno di fatti obbligatori, è il caso che riguarda il reparto offensivo che nella prossima stagione sarà privo di Dybala.

L’argentino lascerà il club a parametro zero e dunque ci sarà bisogno dell’arrivo di un nuovo attaccante che abbia caratteristiche compatibili con quelle di Vlahovic. In ogni caso altri calciatori arriveranno senz’altro anche in difesa e a centrocampo, con tanti nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati alla Juve.

Calciomercato Juventus, Psg in pressing per Pogba

C’è un grande sogno che coinvolge i tifosi bianconeri ed è quello di rivedere a Torino Paul Pogba. Il centrocampista francese si avvicina alla conclusione del suo contratto con il Manchester United, visto che non è arrivato il rinnovo. E dunque è di fatto libero di accasarsi altrove a parametro zero. Pogba sarebbe attirato dalla possibilità di tornare a Torino, dove è molto amato e apprezzato. Tuttavia, spiega Footmercato, come durante la pausa ci sia stato il pressing nei suoi confronti da parte del Psg, con Leonardo intenzionato a portare il campione sotto la Torre Eiffel e renderlo uno dei perni della squadra transalpina. Pronta per lui una offerta economica importante per convincerlo. Un futuro che ad ogni modo è ancora tutto da scrivere.