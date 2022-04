Calciomercato Juventus, ritorno immediato: 25 milioni e Cherubini KO

Calciomercato Juventus, Simeone potrebbe riprendersi il giocatore ad un prezzo “di favore”: un sacrificio per accontentare il tecnico.

Fu uno degli acquisti last minute nell’estate 2020. Quella del post-lockdown, per intenderci. Sbarcò a Londra pochi giorni prima della chiusura del mercato estivo e l’Arsenal versò circa 50 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid per aggiudicarselo. Dopo quasi due stagioni con la maglia dei Gunners il bilancio complessivo non è negativo ma potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un elemento più funzionale al gioco di Mikel Arteta.

Ci riferiamo ovviamente a Thomas Partey, roccioso centrocampista ghanese accostato più volte alla Juventus. Secondo il portale spagnolo elgoldigital.com, in estate potrebbe fare addirittura il percorso inverso. Diego Simeone infatti sembrerebbe disposto a fare carte false per riportarlo nella capitale spagnola. Per il “Cholo” Partey sarebbe il sostituto perfetto di quell’Hector Herrera che ha già le valigie in mano, destinazione Stati Uniti ed Mls. Simeone proferirebbe lui all’eventuale ritorno di Saul, oggi in prestito al Chelsea: un giocatore ormai in fase calante, come dimostrano le prestazioni con la maglia dei Blues.

Calciomercato Juventus, Thomas Partey torna all’Atletico Madrid?

Per l’Arsenal, ad ogni modo, si prospetta una sanguinosa minusvalenza. Il valore del giocatore attualmente si aggira attorno ai quaranta milioni di euro, ma l’Atletico Madrid non ne sborserebbe più di venticinque. Una grossa perdita a bilancio per i Gunners, ma quantomeno andrebbero a “smaltire” il pesante ingaggio del ghanese e recuperare il 50% dell’investimento fatto due anni fa. A Thomas, peraltro, non dispiacerebbe tornare a Madrid, considerato che è cresciuto proprio nel settore giovanile dei Colchoneros.

A quel punto l’Arsenal potrebbe reinvestire la cifra ricavata dalla sua cessione per affondare il colpo sul brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa.