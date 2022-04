Doccia gelata Juventus: sorpasso per Zaniolo, “scippo” in Serie A

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri. Anche un’altra big della Serie A si starebbe muovendo per il grande obiettivo.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo. Anche il Napoli, stando al ‘Corriere dello Sport’, muoverebbe i fili per l’assalto al giovane italiano e pupillo giallorosso. Si è parlato a lungo di obiettivo prioritario per la Juventus e come erede di Dybala già dalla prossima stagione, ma la situazione Zaniolo orbita anche in zona partenopea.

Proprio i partenopei vedrebbero Zaniolo come sostituto ideale di un altro talento made in Italy che proprio a fine stagione saluterà Napoli, Insigne. Zaniolo per Insigne è quindi il cambio che i partenopei sognano.

Calciomercato Juventus, Zaniolo come erede di Insigne | C’è anche il Napoli

Contratto in scadenza nel 2024 e possibile addio a non a meno di 50 milioni. La Roma deve fare i conti con il suo assistito e capire cosa sarà del futuro di Zaniolo. Il fronte bianconero continua ad essere molto caldo ma occhio al colpo di coda che nessuno si aspettava, quello del Napoli. Che se, dovesse riuscire anche nella conquista dello scudetto, avrebbe tutte le carte in tavola giuste per chiudere l’obiettivo.

Stando al ‘Corriere dello Sport’, quindi, c’è un’altra autentica rivale da affrontare sul mercato: il Napoli. Un nome ideale per i partenopei soprattutto vista l’ormai consolidata posizione Champions League che proietta il Napoli già dalla prossima stagione a fare l’ennesimo salto di qualità.