Calciomercato, uragano Juventus: arrivano due Campioni d’Europa

Calciomercato, bianconeri sempre più attivi sul mercato: ecco chi è in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini.

Mancano ancora quasi tre mesi all’inizio del calciomercato estivo eppure gli ultimi rumors raccontano di una Juventus particolarmente attiva da questo punto di vista. La dirigenza bianconera si sta muovendo su più fronti, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. Pavel Nedved, vicepresidente del club, prima della gara di campionato con l’Inter di domenica scorsa aveva ribadito ai giornalisti come la Signora, in questo momento, abbia le idee chiare riguardo al futuro ed ai prossimi passi da compiere.

L’annuncio del “non rinnovo” di Paulo Dybala bisogna vederlo in quest’ottica. La Juventus ha scelto di privarsi di uno dei suoi giocatori più rappresentativi ma sembrerebbe aver già in mano il suo sostituto. Con l’arrivo di Dusan Vlahovic in un certo senso si è dato il via ad un nuovo corso. Un processo di rinnovamento non più procrastinabile dopo le ultime stagioni al di sotto delle aspettative. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Federico Cherubini ma alcuni rappresentano obiettivi che la Juve deve realizzare a tutti i costi per poter tornare ad essere competitiva in Italia e in Europa.

Calciomercato, Rudiger ed Emerson Palmier due obiettivi primari

In cima alla lista, secondo Sportmediaset, ci sono due due difensori, un centrale e un esterno. Guarda caso due campioni d’Europa in carica, visto che fino a qualche mese fa vestivano entrambi la maglia del Chelsea. Sono Antonio Rudiger ed Emerson Palmieri. Per quanto concerne il primo, la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare dopo che gli agenti del giocatore hanno risposto in maniera fredda alla prima offerta.

Per il secondo, invece, c’è stato qualche contatto nelle ultime settimane: oggi è in prestito al Lione ma la sua priorità è quella di tornare al più presto in Serie A.