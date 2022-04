Calciomercato Juventus, Alex Sandro silurato: doppia opzione sul piatto

Calciomercato Juventus, il futuro di Alex Sandro è tutt’altro che deciso. Sono due le opzioni sul piatto bianconero per sostituire il brasiliano

La cosa certa è una: che davanti ad una buona offerta la Juventus non si metterebbe di traverso in una possibile cessione di Alex Sandro. Il difensore brasiliano infatti, sembra essere davvero alla fine della sua avventura in maglia bianconera, anche perché nell’ultima stagione le prestazioni, c’è da dirlo, sono state tutt’altro che memorabili.

E Cherubini, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, starebbe guardando già al futuro con un certo interesse. Sarebbero due infatti le opzioni sul piatto dei bianconeri: una nel caso Alex Sandro dovesse lasciare – e di conseguenza servirebbe un investimento maggiore – l’altra invece se il brasiliano dovesse rimanere a Torino e andare così in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, le opzioni per il dopo Sandro

Insomma: nella prima delle ipotesi, anche se servirebbero molti soldi e servirebbe anche convincere il club a cederlo, il nome che intriga e anche parecchio è quello di Renan Lodi, esterno dell’Atletico Madrid che Simeone manda in campo quasi sempre. Lodi è uno che non ha paura della fatica e soprattutto riesce a spingere con estrema facilità sulla corsia mancina. Queste caratteristiche, ovviamente, non hanno interessato solamente la Juventus, ma anche alcuni club di Premier League, a quanto pare. Non facile, quindi, ma nemmeno impossibile.

L’altra opzione invece è economicamente più abbordabile ma non meno intriganti. Si parla infatti di Wijndal, esterno dell’Az Alkmaar, che è nella scuderia di Mino Raiola. L’agente ne conosce le caratteristiche e sa bene che potrebbe esplodere in maniera definitiva da un momento all’altro e in un campionato diverso da quello olandese. E allora sta cercando di capire quale potrebbe essere l’evolversi della situazione e poi magari piazzarlo in un top club europeo. La Juve ci lavora, cercando di sfruttare gli ottimi rapporti con Raiola. Uno sguardo al futuro.