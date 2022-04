Calciomercato Juventus, un “Sergente” agli ordini di Allegri: strada in discesa

Calciomercato Juventus, un “Sergente” per Allegri: il colpo, dopo diversi anni di corteggiamento, potrebbe anche farsi alla fine della stagione

Non c’è solo il sogno Pogba per la Juventus. Ma c’è un’altra pista, in Serie A, che è stata battuta per diversi anni e che finalmente potrebbe vedere la luce. Insomma, potrebbe essere davvero l’anno buono per vedere in bianconero Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo della Lazio, che Lotito ha blindato nelle passate stagioni ma che adesso, anche per cercare di aggiustare i conti, potrebbe partire.

Partiamo da un fatto: trattate con il patron biancoceleste non è mai facile e la Juventus lo ha capito negli scorsi anni quando ha cercato di prendere il Sergente. Ma Lotito ha sempre sparato alto, l’ultima volta 75 milioni di euro più il cartellino di Bentancur. Insomma, cifre folli. Ma adesso la situazione potrebbe sicuramente prendere una piega diversa, a quanto pare, e a quanto racconta la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus, la strada per Milinkovic

La richiesta della Lazio si potrebbe aggirare intorno ai 65-70 milioni. E non sono pochi, ovviamente. Una cifra che comunque appare trattabile al ribasso ma non più di tanto. A meno che, Lotito, non decida di accettare una contropartita tecnica che a Sarri starebbe bene. E il nome che circola potrebbe essere quello di Arthur, il centrocampista brasiliano che dopo un breve periodo nel quale ha fatto realmente bene, è praticamente tornato nell’oblio. All’ex tecnico della Juventus il brasiliano piace, e lo vorrebbe nel suo centrocampo. Vedremo.

In ogni caso, la pista che porta a Milinkovic è aperta e sembra pure in discesa. Il contratto del Sergente scade nel 2024 e la Juve avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore. E nelle prossime settimane i colloqui potrebbero pure infittirsi. Sicuramente, ad Allegri, Milinkovic piace e anche tanto. E farebbe carte false per averlo.