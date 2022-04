C’è una priorità per il prossimo calciomercato della Juventus ed è l’arrivo a Torino di un grande attaccante che sia l’erede di Paulo Dybala.

Non ci sono più dubbi sul futuro dell’argentino. La società ha deciso infatti di non sottoporre alcuna proposta di rinnovo al numero dieci, che dunque vedrà scadere il suo accordo con la Juventus e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una decisione che sta facendo discutere tanto la tifoseria. Che spera che nei prossimi mesi arriverà a Torino un grande campione capace di non far rimpiangere l’attaccante.

Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla Juve nell’ultimo periodo c’è anche quello di Marcos Asensio, attaccante del Real Madrid che ha caratteristiche che ben si legherebbero a quelle di Vlahovic. Per il momento però il futuro dello spagnolo sembra essere un vero e proprio rebus.

Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio per Asensio

Come spiega Sportmediaset il futuro dell’attaccante spagnolo potrebbe essere sì in Italia ma non alla Juve, bensì al Milan. Il portale ha rivelato come ci sia già stato un incontro con l’entourage del calciatore ed è stata anche presentata già una proposta allettante. Per il momento Asensio però non avrebbe preso alcuna decisione. Vuole aspettare la fine della stagione, quando gli sarà più chiaro il ruolo che potrà avere nel Real del futuro. Gli spagnoli gli hanno proposto di prolungare alle stesse cifre il contratto in scadenza nel 2023. Ma senza rinnovo in estate potrebbe partire per 25-30 milioni di euro. Una pista comunque ancora da considerare tra le opzioni bianconere per rinnovare l’attacco.