Calciomercato Juventus, doppio blitz per Dybala: decisione clamorosa

Calciomercato Juventus, un doppio blitz tutto inglese per la Joya: ecco cosa si sta muovendo sul futuro dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, Dybala è ormai svincolato dai bianconeri. La stagione della Joya si concluderà a parametro zero e l’attaccante sarà libero di firmare con chi vuole. Stando al giornalista Zazzaroni de ‘Il Corriere dello Sport’, per il momento, due squadre si sarebbero mosse concretamente per tesserarlo.

Stando infatti all’indiscrezione, per la Joya si sarebbero mosse Arsenal e Newcastle: due squadre inglesi della Premier League. Nessun Atletico o Inter per il momento ma solo le squadre dell’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, per Dybala sfida tutta inglese

L’ultima parola adesso aspetterà alla Joya e al suo agente Antun per cercare di trovare una sistemazione che accontenti tutti. Dybala è certamente un profilo che può fare comodo alle big d’Europa ma per il momento sarebbero solo due le squadre ad essersi mosse concretamente.

Un futuro che potrebbe essere in Inghilterra a questo punto oppure in Spagna, laddove l’Atletico sarebbe la squadra ideale per la Joya. Tutto può ancora succedere dunque come l’offerta dell’Inter per nulla scontata e prossima, anche per volere dello stesso Marotta che proprio ai tempi della Juventus portò la Joya in bianconero. Staremo dunque a vedere cosa succederà. In attesa di ulteriori novità sul futuro della Joya.