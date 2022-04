Calciomercato Juventus, nuovo jolly per Zaniolo: lo scambio è servito

Calciomercato Juventus, continuano a diffondersi le voci relative ad un approdo di Nicolò Zaniolo in bianconero. Importanti aggiornamenti sono giunti a tal proposito in queste ore.

Gli accostamenti del 22 alla società torinese non sono di certo una novità, così come non sorprende il continuo susseguirsi di voci relative alla possibilità di vedere l’ex Inter lasciare la Capitale, indipendentemente dalla destinazione finale e che di certo non poca attenzione hanno suscitato anche in quel di Torino.

Dopo il rientro dal doppio infortunio, Nicolò non ha mai toccato gli alti livelli tecnici e agonistici raggiunti durante la prima parentesi capitolina, facendo spesso parlare di sé per atteggiamenti (non solo calcistici) poco felici, di fronte ai quali, soprattutto in passato, il classe ’99 non ha sempre reagito benissimo.

Senza ricordare le tante vicende di gossip che indubbiamente ne hanno lenito l’attenzione , i motivi di cotanta insistenza di voci è ancora legato alla risposta di Tiago Pinto lo scorso febbraio. In quell’occasione, poche ore dopo la chiusura del calciomercato, il gm della Roma aveva sottolineato come non fosse in grado di garantire la permanenza di quello che poi pochi giorni dopo definì “il bambino d’oro“.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro come pedina di scambio per Zaniolo

Il contratto di Zaniolo è in scadenza nel 2024 e la sua situazione sicuramente porterà la società capitolina a dover fare delle valutazioni in vista del prossimo campionato. Le avances nei suoi confronti sono copiose, così come le voci di ormai lunga data che lo dipingono da tempo come prossimo approdante all’ombra della Gran Madre.

In attesa di una soluzione definitiva che spenga le voci per il bene di tutte le parti in causa, giocatore in primis, riportiamo di seguito un importante aggiornamento. Stando a quanto riportato da Sisal, un eventuale sbarco di Alex Sandro nella Capitale è bancato a 6: ragion per cui, come riferito da asromalive.it, non è da escludere che il brasiliano venga inserito nell’operazione Zaniolo, come parziale contropartita tecnica per provare a limitare l’esborso cash.

Il brasiliano è al suo settimo anno in Piemonte ma da diverse stagioni, salvo alcune parentesi alternate, non ha più toccato i picchi sciorinati all’inizio. I 6 milioni di euro all’anno e una scadenza fissata al 2023 potrebbero portare ad un baratto, con più che probabile inserimento di una parte cash a favore della Roma. Seguiranno aggiornamenti.