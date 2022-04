Cagliari-Juventus, Allegri annuncia un rientro in extremis | La scelta sul modulo

By

Cagliari-Juventus, tutto pronto per la trasferta di campionato. Allegri ha parlato in conferenza stampa questa mattina.

Cagliari-Juventus, Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match decisivo di campionato. Una trasferta molto importante come quella di Cagliari, contro una squadra certamente da non sottovalutare. Ecco le parole del mister:

“Domani sarà una partita molto complicata perché il Cagliari vuole vincere dopo una brutta sconfitta, un campo difficile di una squadra fisica. Una brutta partita domani tecnicamente, dobbiamo essere consci di questo e domani dobbiamo uscire con tre punti, c’è la Roma dietro”

“Domani 4-2-31? Oggi facciamo l’ultimo allenamento e valutiamo. Locatelli sarà fuori 4 settimane, non ci saranno Morata e De Sciglio. Domani puntiamo ai tre punti, valuterò solo oggi la formazione”

“Le reazioni di domani? Capire la partita. Domani sarà una partita diversa ma molto. A Cagliari non si vince facile”

“Bonucci sta molto meglio valuterò se farlo giocare subito o portarlo in panchina”

“Obiettivo di entrare nelle prime 4? Abbiamo la Roma dietro, non dobbiamo perdere concentrazione. Dobbiamo dare una bella risposta già domani”.

“Rabiot in un centrocampo a due? A due si trova meglio, ha gamba e copre molto campo. Sta bene fisicamente, con l’Inter ha giocato molto bene e su questo aspetto migliorerà tanto, ma per necessità dobbiamo adattarci alla squadra. In questo momento abbiamo diversi giocatori fuori”.

“Abbiamo obiettivi da raggiungere, Dybala fa parte ancora della rosa, quindi mi sembra giusto considerarlo come tutti gli altri. Non bisogna pensare al mercato, dobbiamo essere concentrarci sui risultati e sulla fine della stagione”



“Pochi cross? A volte ci è mancata lucidezza e dobbiamo essere più efficaci fino alla fine del campionato”.