Calciomercato Juventus, affarone da 40 milioni: così salta tutto

Calciomercato Juventus, necessario trovare un punto di incontro per evitare la fumata grigia. Affare da 40 milioni di euro.

Che la Vecchia Signora necessiti di plurime migliore è ormai noto a tutti, a partire da quello stesso Allegri che proprio in questi giorni ha ponderato con la dirigenza il modus operandi da seguire in vista della prossima stagione.

All’ombra della Mole Antonelliana, così come in tante altre piazze, sono previsti numerosi cambiamenti e, soprattutto, sembrano essere state già programmate diverse uscite. Pleonastico, ovviamente, il richiamo a Paulo Dybala, la separazione dal quale potrebbe però non essere l’unica destinata ad abbattersi sulla piazza bianconera.

Ciò che è certo, uscite a parte, è la necessità non solo di trovare un alter-ego dell’ormai quasi ex numero 10 ma anche l’impellenza di modificare un reparto apparso deficitario in queste ultimi stagioni, il centrocampo.

Calciomercato Juventus, il Valencia chiede 40 milioni per Soler: l’offerta bianconera

Dopo aver vantato per anni una delle zone di raccordo tra attacco e difesa più importanti di Europa, la Juventus ha dovuto prendere consapevolezza del fatto che proprio a partire dalla regione mediana sarà necessario operare numerose modifiche.

Investimenti non proprio felici e rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni giocatori rendono i cambiamenti in questa zona di campo un vero e proprio must la prossima estate. I nomi fin qui monitorati sono numerosi e, tra i vari, figura anche quello di Carlos Soler. Il classe 1997 del Valencia, si è distinto per una stagione a dir poco importante, durante la quale ha sciorinato anche spiccate doti offensive.

I 10 gol e i 5 assist, unitamente ad un contratto in scadenza nel 2023 hanno indubbiamente suscitato l’attenzione anche di Cherubini e colleghi. L’affare non andrà però in porto se da Torino non saranno assecondate le importanti richieste del club spagnolo.

Secondo TuttoJuve.com, la dirigenza sabauda propone 20 milioni di euro per l’acquisto e un ingaggio al giocatore di 3 milioni di euro. Il 10 ne chiede però almeno uno in più all’anno mentre molto più importante è il gap da colmare per arrivare ad un accordo sul costo per prelevarlo. Le “Els Che” chiedono infatti 40 milioni di euro.