Calciomercato Juventus, scatta l’ultimatum: firma o addio con la clausola

Calciomercato Juventus, Gabi è ad un bivio: continuare al Barcellona oppure addio con clausola rescissoria, dalla Spagna confermano.

Gavi ha quindi nelle mani il suo futuro. Continuare al Barcellona oppure dire addio alla squadra di Xavi e andarsene, però, con una grossa somma di denaro. I blaugrana intendono venderlo principalmente con la clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, Gavi ad un bivio | Clausola da 50 milioni

Per il momento la squadra che si è mossa più attivamente per l’acquisto di Gavi è il Liverpool che non avrebbe problemi a pagare la clausola prevista di 50 milioni.

Se infatti i Reds dovessero confermare l’interesse nei confronti del giocatore del Barcellona allora Xavi aprirebbe all’addio, diversamente si continuerebbe con il giocatore che, comunque, nonostante tutto, ha dato dimostrazione di poter stare perfettamente nelle dinamiche volute dal mister Xavi. Un addio che sarebbe anche per la Juventus, visto che i bianconeri si erano interessanti al giocatore, ma da quanto scrivono su ‘Elnacional’, proprio gli inglesi sarebbero la squadra in vantaggio per l’acquisto.