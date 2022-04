Calciomercato Juventus, sprint in corsia: un campione d’Europa per volare e per cercare un sostituto degno di Alex Sandro. Gli aggiornamenti

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di due possibili eredi di Alex Sandro sulla corsia mancina: l’esterno brasiliano, come diciamo da un po’ di tempo, sembra ai titoli di coda e davanti ad una buona offerta potrebbe lasciare la casacca bianconera. E Cherubini è già a lavoro per reperire un sostituto all’altezza, anche perché Pellegrini, che al momento ne sarebbe l’erede naturale, non offre quelle garanzie che la Juve pretende dai suoi elementi in rosa.

Insomma, la lista è lunga: e se ieri il nome più caldo era quello di Renan Lodi, oggi, a quanto pare, nella lista si è inserito nuovamente Marcos Alonso, lo spagnolo che al momento è al Chelsea e che già diverse volte è stato accostato alla Juventus.

Calciomercato Juventus, ritorna in pista Marcos Alonso

La notizia è riportata dal portale spagnolo fichajes.net, che sottolinea come la società bianconera non l’abbia mai perso realmente di vista in questo tempo. E come l’interesse per l’ex Fiorentina potrebbe tornare caldo nel corso della prossima estate. Ovviamente gli intoppi non mancano, soprattutto per via della questione societaria dei Blues che al momento non sembra avere schiarite nei prossimi giorni, ma qualora tutto si sbloccasse per la sessione di mercato estiva, allora le cose potrebbero realmente cambiare.

Un altro tassello quindi che potrebbe arrivare alla Continassa per aiutare Allegri nella riconquista, almeno, del titolo di campione d’Italia e per cercare l’assalto all’Europa. Marcos Alonso conosce già il campionato italiano e quindi non avrebbe bisogno di nessun periodo di adattamento. E questo è un ulteriore motivo che spinge Cherubini a fare un sondaggio. Serve gente pronta, soprattutto in alcuni reparti delicati che hanno anche bisogno di una rivoluzione quasi totale.