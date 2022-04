Calciomercato Juventus, testa a testa con il Napoli: 30 milioni

Calciomercato Juventus, testa a testa con il Napoli sul mercato: per chiudere per il centrocampista serve un investimento di 30 milioni di euro

Secondo calciomercato.com, la Juventus, dal Sassuolo, potrebbe non prendere solamente Raspadori che è quell’elemento che Cherubini ha già cercato e che potrebbe essere il sostituto ideale di Paulo Dybala. Sì, ci sarebbe un altro calciatore neroverde che sarebbe entrato nel mirino dei piemontesi, anche se c’è da battere la concorrenza del Napoli e anche di alcuni club di Premier League che lo avrebbero messo sotto la lente d’ingrandimento.

Il nome è quello di Traoré, centrocampista ivoriano classe 2000, che secondo il portale di calciomercato interesserebbe principalmente agli azzurri di Spalletti che sono in lotta per il titolo. Ma sulle tracce di giovane – che ha fatto progressi importanti nel corso di questa stagione, ci sarebbe anche la Juventus che, com’è noto, ha dei rapporti che definire ottimi è dire poco con gli emiliani.

Calciomercato Juventus, testa a testa col Napoli

Insomma, non solo sul campo ma anche in fase di mercato ci potrebbe essere un testa a testa con il Napoli. C’è da dire che Traorè sembra comunque, almeno per il momento, un investimenti di “secondo piano” per Cherubini che lì, in mezzo al campo, punta decisamente Milinkovic-Savic della Lazio ma anche Jorginho del Chelsea. Gente pronta, a differenza di quello che potrebbe essere il profilo di un ventiduenne che ancora ha margini di miglioramento, è vero, ma alla Juve, per tornare a vincere, servono giocatori pronti, almeno in quelle che sono le zone strategiche del campo.