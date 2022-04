Calciomercato, Salah-Juventus: via libera | Successore da urlo

Calciomercato Juventus, Klopp potrebbe lasciar partire il fenomeno egiziano e avrebbe già un sostituto d’eccezione.

Calciomercato Juventus, addio a Salah? Klopp starebbe pensando ad un suo sostituto d’eccezione. Come scrivono su ‘Elgoldigital’, il futuro di Salah potrebbe essere altrove visto che l’allenatore tedesco avrebbe messo gli occhi su un talento dalla Spagna, si parla di Danjuma del Villareal.

Stando infatti all’indiscrezione, Danjuma è l’ideale per diventare il futuro sostituto di Salah secondo l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Il suo addio quindi adesso sembra più possibile e la Juventus starebbe pensando alla mossa definitiva per assicurarsi uno dei giocatori in questo momento più forti al mondo.

Calciomercato Juventus, Danjuma al posto di Salah | Klopp apre alla trattativa

Le caratteristiche dell’attaccante olandese del Villareal sembrano essere conforme alle richieste di mister Klopp che, quindi, vedrebbe ideale l’acquisto del giocatore. In tal caso la partenza di Salah può essere possibile, soprattutto se i Reds riuscissero nella trattativa con il Villareal.

Danjuma è quindi un nome papabile per il passaggio in Premier League e in caso d’acquisto aprirebbe all’altra possibile trattativa che tutti i tifosi sognano, cioè, Salah di ritorno in Serie A: alla Juventus. Vedremo quindi se la trattativa andrà ufficialmente in porto ma adesso le carte in tavola sembrano essere decisamente quelle giuste.