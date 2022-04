Calciomercato Juventus, firma Salah: annuncio ufficiale dell’egiziano

Calciomercato Juventus, l’attaccante del Liverpool è stato intervistato da Football Daily ed ha parlato della trattativa per il rinnovo.

Un suggestione probabilmente destinata a rimanere tale. Accostato alla Juventus nelle ultime settimane, Mohamed Salah sembrerebbe infatti a un passo dal rinnovo con il Liverpool. La vicenda che riguarda il prolungamento del contratto del campione egiziano dei Reds continua nel frattempo a tenere banco in Inghilterra. Nei giorni scorsi erano uscite fuori voci di una presunta rottura tra il club e il suo agente, rumors che avevano fatto drizzare le antenne a società come quella bianconera, pronte ad inserirsi nella trattativa.

In tutta fretta, però, sono arrivate le prime smentite. Che invece raccontano di un rapporto tutt’altro che incrinato tra Ramy Abbas, agente dell’ex giocatore di Fiorentina e Roma, e il Liverpool. Le due parti sono al lavoro per trovare un accordo che legherebbe Salah al club di Anfield Road ancora per diversi anni. E se ciò dovesse avvenire, allora è abbastanza ragionevole ipotizzare che l’egiziano abbia deciso di chiudere la carriera in maglia rossa.

Calciomercato Juventus, Salah ambiguo sulla possibilità di rinnovo

Tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale. Si parla di un’offerta monstre da parte del Liverpool, che andrebbe quasi a raddoppiare i guadagni attuali. Lo stipendio settimanale di Salah passerebbe da 200mila sterline a 400mila, con il giocatore che rimarrebbe per altri quattro anni (fino al 2026, quando compirà 34 anni) in Inghilterra. Bocche cucite, in ogni caso, almeno fino a quando non arriverà l’ufficialità. Lo stesso Salah ha preferito non esporsi durante l’intervista realizzata dal media Football Daily.

🗣 “I can’t say yes, I can’t say no.” Mohamed Salah on whether he’s confident or not regarding the signing of a new deal with Liverpool. pic.twitter.com/0dIKeB3fI3 — Football Daily (@footballdaily) April 8, 2022

Alla domanda se sia pronto a rifirmare con il Liverpool, l’attaccante ha dato una riposta ambigua dicendo di non “poter di sì, né di poter dire no”.