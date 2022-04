Calciomercato Juventus, “terremoto” Cuadrado | “Nessuna offerta per il rinnovo”

Calciomercato Juventus, si continua a tergiversare per il rinnovo dell’esterno colombiano, che a maggio spegnerà 34 candeline.

Tra un mese, le primavere, saranno 34. Un’età in cui solitamente nel mondo del calcio si è al tramonto della propria carriera. Eppure Juan Cuadrado anche quest’anno si è rivelato uno dei giocatori più determinanti per la Juventus di Massimiliano Allegri. Non sono affatto poche le partite decise – spesso negli ultimi minuti – grazie ad un sua invenzione, una sua giocata in grado di disorientare le difese avversarie. Per l’esterno colombiano, infatti, il tempo è un po’ come se si fosse fermato. Quando parte, sulla fascia, diventa infermabile a prescindere dall’avversario che si trova di fronte.

Non è da escludere, tuttavia, che questa possa essere la sua ultima stagione con la maglia bianconera sulle spalle. Cuadrado è infatti uno dei tanti giocatori in scadenza di contratto nell’estate 2022 e, nonostante le rassicurazione arrivate negli ultimi mesi, non c’è ancora l’ufficialità della firma. Stando alla indiscrezioni uscite fuori lo scorso marzo, sarebbe dovuta essere imminente. Ma siamo ad aprile e si continua ancora a temporeggiare. Un’attesa che sta instillando qualche dubbio sull’esito positivo della trattativa.

Calciomercato Juventus, per Balzarini “è strano che non arrivi mai l’annuncio”

Qualche settimana fa il colombiano si è detto “tranquillo”, ribadendo la volontà di volere restare in quella che lui considera “una famiglia”. Attualmente guadagna circa cinque milioni di euro a stagione, una cifra che in caso di permanenza a Torino dovrà assolutamente essere rivista al ribasso.

Della sua situazione ha parlato oggi il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto a Juventibus: “C’è qualcuno che – sostiene Balzarini – in realtà non ha ricevuto nessuna proposta per paura di sentirsi dire di sì. Chi è? Non lo so, forse Cuadrado. Mi sembra strana tutta questa faccenda: si continua a girarsi intorno a questo giocatore, ma non arriva mai l’annuncio. Perin deve decidere lui, De Sciglio non è uno che fa problemi. Cuadrado comincia ad avere una certa età. Ripeto – ha concluso – mi sono fatto quest’idea, che però non è suffragata da nessuna indiscrezione o input esterno. Nessuno mi ha riferito nulla in tal senso”.