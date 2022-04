Calciomercato Juventus, Allegri e la smania di vincere: 4 acquisti scudetto

Il calciomercato della Juventus si infiamma sempre più, siamo nella fase finale della stagione e si guarda sempre più alla prossima.

Conquistare un piazzamento Champions è necessario per poter guardare alla prossima stagione con grande fiducia. Il calciomercato della Juventus si preannuncia davvero caldo nei prossimi mesi, visto che saranno diversi gli interventi che la dirigenza dovrà effettuare, reparto per reparto, per potenziare la squadra di Massimiliano Allegri. Che ha un piano ben preciso: puntellare la rosa per poter ambire nuovamente allo scudetto.

Obiettivo sfumato quest’anno soprattutto a causa di una partenza decisamente a rilento da parte dei bianconeri. Per puntare allo scudetto non bisognerà commettere errori strada facendo e dunque c’è bisogno di una rosa rinnovata e ambiziosa, con giovani di talento che possano aprire un ciclo.

Calciomercato Juventus, ecco i nomi caldi per l’estate reparto per reparto

E allora quali saranno questi quattro acquisti per il futuro? Tuttosport oggi in edicola ha stilato una lista di potenziali obiettivi. In attacco, dove c’è da risolvere anche la questione Morata, si punterà su uno tra Raspadori e Zaniolo. Attaccanti che hanno caratteristiche diverse e sono adattabili in più ruoli. A centrocampo il sogno rimane Jorginho, playmaker del Chelsea e della nazionale azzurra, anche se rimane in piedi la pista Renato Sanches. E poi c’è il sogno Pogba. I tifosi sperano di rivedere il francese a Torino. E’ in scadenza di contratto e quel che frena il ritorno del transalpino è soprattutto l’alto ingaggio. Anche in difesa ci saranno novità. Molina dell’Udinese è un obiettivo per la fascia destra e consentirebbe a Danilo di essere spostato al centro. Emerson Palmieri del Chelsea (ma oggi al Lione) e Renan Lodi dell’Atletico Madrid le piste per la sinistra.