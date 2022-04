Calciomercato Juventus, dietrofront Cherubini | Vice Chiesa bocciato

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che nel corso dell’estate ci saranno diversi movimenti in entrata e in uscita nel calciomercato della Juventus.

Cosa succederà nel corso dei prossimi mesi è presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza bianconera si è già messa al lavoro con l’obiettivo di portare rinforzi a mister Allegri. Che ha bisogno di volti nuovi in tutti i reparti per riportare la Juve in cima alla classifica e ad un cammino importante in Champions League. Torneo al quale si cercherà di qualificarsi in questo finale di stagione, con il quarto posto ancora da difendere dagli assalti di chi sta dietro.

Anche in attacco serviranno nuove pedine. Bisognerà cercare l’erede di Dybala, ma non solo. La rinuncia all’argentino potrebbe far virare il tecnico su un attacco a tre, con due esterni rapidi e tecnici a supporto di Vlahovic. Si deve cercare un’alternativa a Chiesa e Berardi del Sassuolo potrebbe senz’altro essere una pista percorribile.

Calciomercato Juventus, l’interesse per Berardi è tiepido

Tuttavia il calciatore calabrese, che continua ad ogni modo ad essere uno dei migliori talenti del calcio italiano, non sembra attirare le attenzioni delle big. Juventus compresa. Come spiega Nicolò Schira su Twitter “Al di là della vetrina mediatica di Carnevali (sta provando a venderlo) le big italiane sono tiepide su Domenico Berardi, offerto a Juventus e ACMilan da 2 intermediari differenti. Né Cherubini né Maldini particolarmente convinti dal rapporto qualità/prezzo”.

Nessuna spesa folle all’orizzonte per lui, ma chissà che non se ne possa riparlare se il Sassuolo nei prossimi mesi abbasserà le sue pretese.