Calciomercato, maxi affare in Serie A e asta in arrivo: Juventus KO

Calciomercato, per il maxi affare in Serie A sempre più probabile un’asta: la Juventus non ci vuole partecipare e cherubini va ko

La sensazione è che si possa scatenare una vera e propria asta alla quale, è evidente, la Juventus non ha nessuna intenzione di partecipare. Insomma, per la maxi operazione in Serie A i bianconeri sono indietro.

Parliamo del possibile – e probabile per qualcuno visto che un addio è certo – colpo Bremer. Il difensore brasiliano del Torino lascerà la maglia granata alla fine della stagione per approdare in un top club della massima serie. Su di lui ci sarebbero tutte le squadre più importanti. La Juventus, ovviamente, poi l’Inter, che appare in vantaggio, il Napoli che potrebbe essere costretto a cercare un elemento in grado di sostituire Koulibaly e anche il Milan.

Calciomercato, maxi asta e Juve ko

Insomma, tutte. Con l’Inter che al momento appare in vantaggio anche perché potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Dimarco che ha già giocato con Juric al Verona. Il Torino non ha intenzione ovviamente di mollare la presa e vuole far fruttare al massimo questa possibile uscita. Soldi e tanti, da investire sul prossimo mercato. E se Marotta ha messo sul piatto il cartellino dell’esterno, il Toro a quanto pare avrebbe chiesto al Milan il prestito di Pobega per un’altra stagione e anche un diritto di riscatto che i rossoneri però non vogliono proprio accettare. A riferirlo è Tuttosport.

In tutto questo la Juve appare defilata: servirebbero almeno 35 milioni cash per convincere Cairo a cedere il difensore a Cherubini. Una cifra che la Juve non può permettersi, a meno che non riesca a chiudere delle operazioni in uscita importanti. Una di queste potrebbe essere quella di Kulusevski. Vedremo.