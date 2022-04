Calciomercato Juventus, ribaltone e blitz improvviso: annuncio in radio

Calciomercato Juventus, la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista potrebbe riprendere a breve.

Mai come quest’anno il mercato dei parametri zero offre occasioni davvero molto interessanti. E la Juventus, così come altri club, non vuole farsi trovare impreparata quando a giugno si libereranno, gratis, giocatori che possono far comodo ai bianconeri.

Tra i reparti che saranno maggiormente rivoluzionati c’è il centrocampo. Gli unici sicuri di restare a Torino, in questo momento, sono Locatelli e Zakaria, arrivati solo da pochi mesi. Per quanto riguarda gli altri, nessuno è “intoccabile”. Nel senso che se dovesse arrivare l’offerta giusta la Juventus se ne priverebbe senza troppi rimpianti. Restano poi alcuni nodi da sciogliere riguardo ai rinnovi, ma secondo le ultime indiscrezioni che giungono dalla Continassa dovremmo essere in dirittura d’arrivo: entro un mese si saprà chi farà parte della rosa 2022-23 e chi invece cercherà fortuna altrove. Tra i possibili obiettivi della dirigenza non ci sono solamente i vari Pogba, Milinkovic-Savic, Frattesi. Si guarda con un certo interesse a un calciatore ha da poco compiuto trent’anni ma da un paio di stagioni ha voglia di cambiare aria e lasciare il club in cui è cresciuto fin da ragazzino.

Calciomercato Juventus, presto un nuovo incontro tra il Barcellona e Sergi Roberto

Parliamo di Sergi Roberto, un jolly d’esperienza che può ricoprire più ruoli in mezzo al campo e per anni ha fatto la fortuna del Barcellona. Il suo contratto scadrà tra qualche mese ma secondo i rumors che in Spagna circolano ormai da tempo la sua volontà sarebbe quella di intraprendere una nuova avventura, che sia Serie A oppure Premier League.

‼️ Explicat al #RAC1migdia @EsportsRAC1 🎙 @Marta_Ramon 📌 Aquesta setmana que ve, hi ha prevista una reunió entre el Barça i el representant del jugador per reprendre la carpeta de la seva renovació, en punt mort des de fa mesos.#frac1 pic.twitter.com/mIYg988P0F — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) April 9, 2022

Neanche il ritorno del suo ex compagno di squadra Xavi, oggi sulla panchina blaugrana sembra averlo convinto a rimanere. La trattativa per il rinnovo è in stallo ma secondo quanto riporta Radio Catalunya nella prossima settimana è in programma un nuovo incontro tra i rappresentanti del club e gli agenti di Sergi Roberto.