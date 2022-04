Calciomercato Juventus, flop e polemiche feroci: “Ha già firmato”

I tifosi bianconeri sperano che nel corso delle prossime settimane possano arrivare delle notizie confortanti sul calciomercato della Juventus.

L’addio di Dybala fa ancora discutere, alla fine della stagione il calciatore argentino sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. E dunque i bianconeri dovranno darsi da fare per trovare un erede all’altezza, una punta di spessore internazionale che possa far coppia con Vlahovic. Ma non c’è solo il reparto offensivo da sistemare, tutt’altro. Anche a centrocampo e in difesa si cercano elementi in grado di elevare la qualità della rosa di Allegri.

Uno dei nomi accostati alla Juve nell’ultimo periodo proprio per quanto riguarda la difesa è quello di Antonio Rudiger, centrale del Chelsea che è in scadenza di contratto e – salvo rinnovo in extremis – è destinato a lasciare Londra per accasarsi altrove. Un nome caldo, visti anche i suoi trascorsi italiani, anche se a frenare ogni possibile trattativa pare essere l’alto ingaggio richiesto.

Calciomercato Juventus, Agbonlahor: “Non ha voluto rischiare di farsi male”

Rudiger in settimana è stato protagonista in negativo della sconfitta del Chelsea in Champions League contro il Real Madrid. Il tedesco ha commesso alcuni errori decisivi, che hanno parlare tanto in questi giorni. E non solo i tifosi juventini. Tante critiche sono arrivate anche in Inghilterra. A TalkSport l’ex punta dell’Aston Villa Agbonlahor sottolinea come “Mendy ha perso un pessimo pallone, ma il contrasto di Rudiger è quello di un giocatore che non vuole rischiare di farsi male“. Parole che hanno alimentato ancor di più il chiacchiericcio sul suo addio al Chelsea e anzi fatto pensare a tanti che possa essere vicino già l’accordo con un’altra squadra. L’unica certezza al momento è che gli errori nel calcio, così come in tutti gli altri ambiti della vita, esistono. Rudiger non ha vissuto una serata di grazia, ma saprà senz’altro riscattarsi in futuro.