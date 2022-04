Calciomercato Juventus, scambio e cash: il nuovo “Zanetti” arriva così

Calciomercato Juventus, scambio e cash per arrivare al nuovo “Zanetti”. La strategia bianconera per chiudere l’affare

Più passano i giorni e più diventa serio l’obiettivo bianconero in Serie A. Se prima era una voce, adesso le cose sono realmente cambiate con la strada che sembra tracciata e che sicuramente potrebbe portare ad un colpo importante per la prossima stagione. Insomma, Cherubini avrebbe deciso di intavolare una vera e propria trattativa. E c’è anche la strategia.

L’interesse è reale per Molina, esterno difensivo dell’Udinese che in Friuli sta giocando un campionato straordinario fatto di prestazioni importanti e anche di qualche rete pesante che non guasta mai. La richiesta dei Pozzo è altissima, visto che si parla di almeno 30 milioni di euro. Ma tra i due club i buoni rapporti ci sono e allora si potrebbe trovare un compromesso. Un’operazione in stile a quella che ha portato Asamoah in bianconera alcune stagioni fa.

Calciomercato Juventus, la strategia per Molina

Secondo tuttojuve.com infatti, Cherubini potrebbe cercare di abbassare le pretese economiche dei bianconeri friulani, mettendo sul piatto qualche contropartita tecnica e chiudere per 20 milioni di euro come parte cash da versare nelle casse dei Pozzo. Una soluzione che potrebbe anche andare a buon fine perché come detto i rapporti sono buoni e inoltre ci sono diversi elementi che potrebbero fare al caso dell’Udinese per la prossima stagione.

Al momento però di nomi da inserire nella possibile operazione non ne sono usciti e bisognerebbe anche capire, inoltre, quali potrebbero essere quei giocatori che Cioffi apprezza. Sicuramente ce ne stanno e su questo ci sono pochi dubbi, ma ci sarebbe da svelare anche il reparto nel quale i friulani vorrebbero intervenire nel prossimo mercato. Infine, comunque, l’interesse è reale. Così come quello della Roma a quanto pare, che non mollerà facilmente la presa.