Calciomercato, Klopp lo soffia ad Allegri: Juventus di stucco

Tante voci di calciomercato in questo periodo in casa Juventus, dove si sta già iniziando a pensare alla prossima stagione calcistica.

Il campionato non è ancora finito e i bianconeri sono impegnati nella conquista di quel quarto posto che garantirebbe un posto in Champions League e con essa anche degli importanti introiti dal punto di vista economico. Pianificare con la massima attenzione le mosse da effettuare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri è la missione principale di una dirigenza che pare avere le idee molto chiare. Abbassare il monte ingaggi è necessario, così come abbassare l’età media dell’organico.

Allo stesso tempo non mancheranno gli investimenti importanti perché solo con l’arrivo di altri ottimi calciatori si potrà pensare ad un futuro importante sia in Italia che in Europa. I prossimi mesi insomma saranno fondamentali per iniziare a intravedere la Juventus che verrà. Serviranno degli innesti in difesa, vista l’età non certo giovanissima di Bonucci e Chiellini.

Calciomercato Juventus, il Liverpool mette Bremer nel mirino

Un nome che è stato accostato negli scorsi mesi alla Juventus è quello di Bremer, difensore del Torino che sta giocando una stagione davvero super. Sempre tra i migliori dei granata, il suo valore è aumentato in modo esponenziale. In estate dovrebbe lasciare il Torino, con i bianconeri interessati ma l’Inter che pare essere in pole position per aggiudicarselo. Anche se le cose potrebbero rapidamente cambiare. In Inghilterra infatti “Goal” rivela come anche Klopp abbia messo il centrale brasiliano nel mirino per puntellare la difesa del Liverpool. Il fascino della Premier potrebbe magari convincere Bremer, valutato 25 milioni di euro dal Torino. Si fa sempre più complicato un suo approdo alla Juventus.