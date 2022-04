Calciomercato Juventus, doppio via libera | 25 milioni per il nuovo Marchisio

Calciomercato Juventus, adesso il giocatore potrebbe scegliere la sua prossima stagione. 25 milioni sul piatto.

Calciomercato Juventus, Tielemans è un obiettivo concreto e un profilo ideale in mediana per i bianconeri ma è anche oggetto desideri delle big inglesi, adesso potrebbe aprirsi una vera e propria sfida internazionale per lui.

Ora il prezzo sembra più che un occasione per le big inglesi che certamente non hanno problemi dal punto di vista economico. La richiesta per il giocatore è di 25 milioni. Anche accessibili da parte dei bianconeri se si pensa alla qualità del profilo in esamina. Per molti tifosi già consacrabile come il “nuovo Marchisio” viste le caratteristiche.

Calciomercato Juventus, 25 milioni per Tielemans | Asta internazionale

Il giocatore belga potrebbe quindi rimanere in Premier League oppure cambiare direttamente campionato. Come comunica il giornalista internazionale ‘Ben Jacobs’ sul suo profilo Twitter, il giocatore potrebbe lasciare la Premier League solo davanti ad un’offerta di 25 milioni.

La Juventus ci pensa anche perché intende cambiare volto del centrocampo. La società vuole regalare un nuovo interprete ad Allegri che studia, passo dopo passo, quali saranno le migliorie da apportare in mediana. Ci sarà sicuramente un acquisto importante, o forse due. Certamente, date le caratteristiche di Tielemans, il belga sarebbe l’interprete ideale per Allegri. Ma su di lui ci sarebbe anche il forte interesse di Liverpool e Manchester United, oltre che del West Ham, anche se gli ‘Hummers’ sarebbero già finiti in secondo piano rispetto alle altre due big. Staremo a vedere se la Juventus riuscirà a sorpassare le avversarie internazionali.