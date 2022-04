“De Vrij alla Juventus”: la rivelazione che spiazza l’Inter

La Juventus continua a macinare punti per avvicinarsi alla conquista del quarto posto e intanto inizia a pensare al futuro.

La volontà del club è quella di tornare a lottare per lo scudetto e per effettuare un cammino importante in Europa. Per questo motivo c’è bisogno di rinnovare e ringiovanire la rosa, rendendola sempre più completa e forte in tutti i reparti. Per questo motivo nei prossimi mesi i tifosi si aspettano senz’altro dei colpi da parte della dirigenza. Che ha stilato una lista di potenziali obiettivi da raggiungere.

Cherubini e soci sono già al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza, consapevoli che mister Allegri ha bisogno di altri innesti dopo gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic. Anche in difesa ci si aspettano novità. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e dunque bisognerà iniziare a cercare delle alternative.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione di Santini: “Raiola lavora per De Vrij in bianconero”

Come si legge su Calciomercato.it sembra potersi intravedere all’orizzonte quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio per il pacchetto arretrato bianconero. Ai microfoni della CMIT TV il giornalista di “7 Gold” Fabio Santini ha rivelato che “l’Inter venderà due grandi giocatori a fronte di offerte importanti alle quali non potrà dire di no. Ci sono delle offerte per Barella e Skriniar, mentre Raiola sta lavorando per un passaggio di De Vrij alla Juventus”. Una rivelazione che potrebbe aprire degli scenari davvero inattesi per la difesa bianconera. Indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi juventini, che sperano che la dirigenza possa riuscire a mettere le mani su calciatori di spessore internazionale per rinforzare la rosa di Allegri.