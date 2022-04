Calciomercato Juventus, niente Inter per Dybala: “Altra telefonata dalla Serie A”

Calciomercato Juventus, un’altra big di Serie A si muoverebbe per Dybala. L’inaspettata situazione adesso si fa seria.

Calciomercato Juventus, non solo l’Inter per Dybala, anzi, un’altra milanese si muoverebbe per la Joya, si tratta del Milan di Maldini & co. La bomba lanciata dall’opinionista ‘Alessandro Jacobone’ non lascia dubbi.

Intervistato da ‘Calciomercato.it’, l’opinionista Jacobone ha parlato del futuro della Joya che, a quanto pare, sarebbe più attratto dai colori rossoneri rispetto a quelli dell’Inter. Ecco cosa ha detto: “Ho saputo che è vero che Dybala ha una simpatia per i rossoneri. Il giocatore ha voglia di dimostrare e vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa, i rossoneri gli hanno dato ascolto”.

Calciomercato Juventus, Dybala al Milan | “Ha simpatia per i colori rossoneri”

Poi Jacoboni chiarisce che si tratta solo di una telefonata esplorativa tra il Milan e Dybala, anche se la situazione potrebbe, comunque, evolversi:

“Si tratta di una telefonata esplorativa fra l’entourage ed il Milan, ma la società ha intrapreso una strada di un certo tipo sul tema degli ingaggi. Nonostante, Dybala sarebbe più attratto dai colori rossoneri ma non si sa mai”.

E poi conclude: “La ruota gira, ma se dovesse arrivare un Dybala mi piacerebbe, proprio per il messaggio agli avversari, per la tifoseria, è proprio una situazione che bisogna monitorare, anche se sappiamo bene che il Milan ha tanti acquisti da fare”.