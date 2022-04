Calciomercato Juventus, offerta monstre per Rudiger: triplo via libera

By

Calciomercato Juventus, super offerta per Rudiger: il via libera per il difensore tedesco è triplo. Ecco cosa filtra.

Nel girone di ritorno, l’impermeabilità difensiva riconquistata dalla Juventus è tornata a dettare la propria legge. Con un De Ligt in versione smagliante e un Danilo che con il passare delle settimane diventa sempre più decisivo all’interno dello scacchiere tattico di Allegri, il rientro di Giorgio Chiellini ha contribuito ad alzare ulteriormente l’asticella.

Nell’ottica di un restyling di fondamentale importanza che avrà luogo la prossima estate, la difesa ricoprirà sicuramente un ruolo di primo piano nei pensieri del management della “Vecchia Signora”, che non a caso ha da tempo scandagliato il mercato, alla ricerca di soluzioni intriganti. Sondato Bremer – che fa gola a molte big del nostro campionato, con l’Inter che appare in pole position – Toni Rudiger figura nella lista dei desideri di “Madama”: l’offerta al tedesco del Chelsea è stata fatta, con l’entourage del Campione d’Europa che sta valutando in questo momento diverse proposte.

Calciomercato Juventus, dietrofront Rudiger: la presa di posizione netta del tedesco

Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha espresso il proprio punto di vista in merito alle voci legate al futuro di Rudiger, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022. Anche Nicola Balice è intervenuto sull’argomento:

“Dubito che Rudiger abbia mai dato una corsia preferenziale al Chelsea. Da novembre a gennaio ha ricevuto 3 offerte, quando non si sapeva nulla della guerra, con i Blues che erano disposti a raddoppiargli l’ingaggio, ma a cifre inferiori rispetto alle sue richieste. La verità è che forse, avendo mercato, al suo entourage conviene aspettare, con quantità d’offerte da valutare. Il Real ha mollato, ci è rimasto male, ma ha rifiutato 10 milioni di euro netti messi sul piatto dal Chelsea. Lo stesso Bayern si è sfilato. Gli agenti di Rudiger fanno sapere che al club inglese sono moralmente legati, la comunicazione mi fa ridere: il Chelsea non è mai stato una loro priorità.”

Balice: “C’è sicuramente il Psg, ci sono stati contatti con il Barcellona. La Juve c’è, ma alle proprie condizioni.”