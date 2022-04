Calciomercato Juventus, dietrofront del Milan: il ritorno che fa godere Allegri

Calciomercato Juventus, un dietrofront che adesso potrebbe rivalutare completamente l’operazione in entrata: ecco perché.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches sembrava ormai vicinissimo alla chiusura della trattativa ma adesso le cose sembra cambiate, stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri punterebbero su Pobega e fare un investimento pesante per Berardi in attacco.

Il Milan alla fine ci ha ripensato. E la trattativa per Renato Sanches potrebbe non intavolarsi. Ciò rappresenterebbe un vantaggio per i bianconeri ma anche e soprattutto per Allegri che vedeva il portoghese come un profilo ideale per il suo centrocampo.

Calciomercato Juventus, il Milan ci “ripensa” per Sanches | Allegri gongola

Proprio in casa di ripensamento dei rossoneri, adesso, la Juventus sarebbe libera di perseguire l’obiettivo Renato Sanches: giocatore che sembra avere tutte le caratteristiche ideali per diventare il prossimo centrocampista della Serie A.

Tecnico, con il fiuto del gol e molto abile nel giocare con i compagni. Renato Sanches rappresenta sia un’opportunità ma anche una certificata presenza. Un palmares invidiabile per un giocatore pronto a fare la differenza, da subito. Allegri l’ha messo nella lista desideri e chissà se adesso la società non possa, finalmente, avanzare l’offerta definitiva con il Milan – possibile – ripensante. Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi mesi ma una cosa è certa: la Juventus avrà un nuovo centrocampista da inserire nella rosa dei titolari, che sia proprio il portoghese? I tifosi sembrano apprezzare la scelta e adesso aspetta solo alla dirigenza mettere l’ultima parola sul caso.