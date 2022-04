Calciomercato Juventus, volta le spalle al proprio tecnico | Esplode il “caso”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldo per la tifoseria bianconera anche a questo punto della stagione.

La classifica lascia qualche rimpianto ai ragazzi di Allegri. Senza aver perso qualche punto per strada ad inizio torneo ma soprattutto senza aver perso lo scontro diretto con l’Inter allo Stadium Morata e compagni avrebbero avuto ancora qualche chance di conquistare lo scudetto. E invece ora ci si dovrà accontentare di ottenere il miglior piazzamento possibile, con la conquista di un piazzamento in zona Champions League da ottenere a tutti i costi.

Anche perché la vetrina europea garantisce degli introiti economici molto importanti proprio in chiave calciomercato estivo. Allegri ha bisogno di rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, Gavi non ha fretta di rinnovare con il Barcellona

E si dovrà puntare anche sulla linea verde, su calciatori in grado di aprire un nuovo ciclo in bianconero. Uno dei talenti maggiormente apprezzati dalla Juve è Gavi, giovanissimo campione del Barcellona. Un talento incredibile, centrocampista che ha sempre le idee chiare e che nonostante la giovane età è già un leader in blaugrana. Xavi stravede per lui, il tecnico spera che il club possa blindarlo. Ma come riporta “Culèmania” la situazione è ancora tutta da definire. Il Barcellona ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto, ma al momento c’è grande differenza tra domanda e offerta. E Gavi, rappresentato da Ivan De la Pena, non sembra avere fretta di prendere una decisione. Cosa che fa sperare tutti gli altri top club che sperano di poterlo prendere.