Calciomercato, Juventus e Milan all’angolo: vola dal grande ex

In difesa, a centrocampo e in attacco. Non c’è reparto della Juventus di Allegri che non sarà ritoccato nel prossimo calciomercato estivo.

In questo finale di stagione Dybala e compagni sono chiamati a dare il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile. Conquistare un piazzamento per la prossima Champions non è solo fondamentale per la vetrina che il torneo offre, ma anche per gli introiti economici che garantisce. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinnovare e ringiovanire l’organico. Per farlo ci sarà bisogno di fare degli investimenti importanti e dunque non è nemmeno da escludere qualche cessione eccellente.

La strategia del club sarà però inevitabilmente condizionata anche dall’esito dei rinnovi contrattuali dei giocatori che sono in scadenza. Dybala sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero, rimane da capire il futuro di Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado.

Calciomercato Juventus, per Asensio c’è il Siviglia in pole: ecco perché

Quel che sembra comunque certo è che la Juventus cercherà di prendere sul mercato giocatori già affermati a livello internazionale, ma ancora con tanti anni di carriera davanti. Un nome che sembra intrigare molto è quello di Marcos Asensio, attaccante del Real Madrid che potrebbe faticare sempre più a trovare spazio. E per questo motivo in estate potrebbe decidere di lasciare la Spagna. “El Nacional” ha ipotizzato i possibili scenari di mercato legati al calciatore, che in serie A piace non solo ai bianconeri ma anche al Milan. Sembra però che Asensio possa rimanere nella Liga, respingendo anche l’assalto di Arsenal e Tottenham. Il Siviglia ha infatti fatto una offerta importante per l’attaccante e la presenza in panchina di Julen Lopetegui (suo ex tecnico proprio al Real) potrebbe convincerlo a dire sì agli andalusi.