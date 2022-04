Calciomercato Juventus, Modric e quella rivelazione che manda in tilt i tifosi

Calciomercato Juventus, una notizia che manda i tifosi in estasi. Ecco cosa può succedere nel futuro del centrocampista.

Calciomercato Juventus, Modric potrebbe lasciare il Real Madrid e avrebbe già ricevuto due offerte molto importanti. Una notizia che cambia, letteralmente, il mercato europeo e fa sognare tutti i tifosi del mondo tra cui quelli bianconeri.

Modric in bianconero? Un sogno possibile, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate da ‘Tuttojuve.com’, la Juventus penserebbe a Modric come rinforzo a centrocampo. La priorità del croato sarebbe, comunque, rimanere al Real Madrid. Tuttavia ma avrebbe già ricevuto due offerte in caso di ritardo sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, Modric a centrocampo | Sogno possibile

Lo stesso centrocampista della Croazia e del Real Madrid avrebbe detto di aver ricevuto due offerti importanti per il suo futuro. Una delle due offerte potrebbe proprio essere la Juventus.

Infatti, se il suo prolungamento sarà ritardato con il Real Madrid, Luka Modric avrebbe già pronte le alternative per il suo futuro. Giocatore incredibile e ancora oggi decisivo. Il pallone d’oro potrebbe diventare un sogno concreto per la Juventus di Allegri in caso, appunto, di mancato rinnovo con il Real Madrid anche se il giocatore spera che il club spagnolo si velocizzi a rinnovarlo, dato che in Spagna, comunque, Modric, sta dando dimostrazione di essere tuttora decisivo, basti anche solo pensare alle recenti partite di Champions League laddove Modric è stato uno dei grandi protagonisti.