Juventus-Bologna, recupero lampo: si è allenato in gruppo

Juventus-Bologna, non è passata inosservata la sua presenza in gruppo in queste ore. Il recupero è stato molto più celere del previsto.

Il campionato, dopo l’infausta sosta di qualche settimana fa, non si fermerà nemmeno a Pasqua. Le giornate mancanti sono sei e adesso, più che mai, ogni singolo errore potrebbe davvero costare troppo ad ogni singola compagine della Serie A.

I bianconeri si trovano in una sorta di limbo, tutelati dal gap di cinque punti maturato sulla quinta in classifica (la Roma di Mourinho) ma altrettanto consapevoli di poter sperare di poter incalzare una tra le due lombarde o il Napoli.

Molto dipenderà dall’andamento delle tre sul podio, il vertice del quale difficilmente spetterà alla Vecchia Signora, soprattutto dopo lo scacco maturato due domeniche fa contro l’Inter.

Juventus-Bologna, recupero lampo per De Silvestri: si allena in gruppo

In seguito alla non poco discussa vittoria di Chalanoglu e colleghi, la Juventus ha comunque palesato un’ottima reattività, manifestando determinazione e caparbietà in quel di Cagliari e imponendosi in un non poco ostico stadio e contro una squadra alla disperata ricerca di punti.

Essendo entrati nel cuore del campionato, ogni singolo impegno rappresenterà un crocevia importante e nessuna squadra è da sottovalutare. Lo stesso, dunque, vale per la partita di sabato prossimo contro il Bologna. All’Allianz Stadium arriveranno i rossoblù, galvanizzati dalla doppietta di Arnautovic contro la Sampdoria e per il pareggio di circa dieci giorni fa contro il Milan.

I felsinei hanno evidenziato a più riprese di essere un delicato banco di prova. A tal proposito, riportiamo anche di un importante aggiornamento in vista della partita pre-pasquale. Quest’oggi, infatti, si è registrato il rientro in gruppo per Lorenzo De Silvestri che si era fermato poco prima della gara con i rossoneri di Pioli per una lesione di primo grado al bicipite.

I tempi di recupero sembravano essere molto più importanti ma l’ex Torino è riuscito a riprendersi prima del previsto.