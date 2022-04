Ultim’ora Juventus, caso plusvalenze: “Chiesti 12 mesi di inibizione”

Sono stati chiesti 12 mesi di inibizione. Adesso il caso plusvalenze ha le prime richieste della procura per l’indagine.

La procura federale ha emesso le prime richieste per il caso plusvalenze in Serie A. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Juventusnews24’, sarebbe stati chiesti 12 mesi di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, 16 per l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene con una ulteriore multa di 800.000 euro nei confronti del club.

Si tratta di richieste dalla Procura per il caso “plusvalenze” in Serie A che oltre a coinvolgere la Juventus, ha chiesto anche 11 mesi per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis.

Caso plusvalenze: le richieste dalla Procura federale

Le prime richieste dalla Procura coinvolgono non solo l’attuale dirigenza bianconera ma anche l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, adesso, al Tottenham.

Trattasi, come detto poc’anzi, di richieste dalla Procura federale e di non sentenze ufficiali.