Calciomercato Juventus, uragano Allegri: ultimatum per l’addio

Calciomercato Juventus, il giocatore sembra non aver convinto del tutto, adesso le possibilità di un addio a fine stagione sono concrete.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ la stagione di Moise Kean non è andata secondo le aspettative. Il ritorno dell’attaccante italiano è stato deludente, nonostante qualche buona prova, Kean non è riuscito ad incidere quanto sperato, anche data la concorrenza a livello offensivo.

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Allegri non sarebbe contento dell’approccio con cui l’attaccante non ha saputo cogliere le chance dategli in stagione e quindi, adesso, per il suo futuro la Juventus potrebbe rinegoziare al ribasso il riscatto con l’Everton oppure cederlo.

Calciomercato Juventus, futuro Kean in bilico | Cessione o riscatto al ribasso

Everton avvisato. La Juventus non intende quindi riscattare l’attaccante secondo la trattativa iniziale. Proverà, dunque, a chiuderlo al ribasso oppure – in alternativa – a cederlo.

La prossima stagione sarà decisiva, Allegri ha messo le basi per ritornare in grande e – quindi – tra i sacrifici ci potrebbero essere grandi rivoluzioni. Dybala lascerà e, almeno per il momento, l’unico certificato lì davanti è Dusan Vlahovic che è anche il centro del progetto della Juventus che è e che verrà. Su Kean si potrebbe nuovamente puntare ma solo in base a determinate condizioni. Staremo quindi a vedere cosa decideranno di fare a fine stagione, laddove le due società si incontreranno per discutere proprio del contratto dell’attaccante.